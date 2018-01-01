Недвижимость Kalnciema Biznesa parks

Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса
24-часовая охрана и контроль доступа
Высокоскоростной оптический интернет
Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas.
Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!