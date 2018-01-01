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Недвижимость Kalnciema Biznesa parks

Рига, Латвия
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О комплексе

Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса 24-часовая охрана и контроль доступа Высокоскоростной оптический интернет Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Kalnciema Biznesa parks
Рига, Латвия
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