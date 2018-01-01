Telegraph Offices

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро.
"Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны.
Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.