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Telegraph Offices

Рига, Латвия
от
€4,60 млн
;
12
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О комплексе

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Telegraph Offices
Рига, Латвия
от
€4,60 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро. "Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны. Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м
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