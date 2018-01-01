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Rietumu Capital Centre

Рига, Латвия
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О комплексе

Rietumu Capital Centre АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2008
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Rietumu Capital Centre
Рига, Латвия
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