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Недвижимость Krāsotāju 13

Рига, Латвия
от
€40,800
;
25
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О комплексе

Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери. Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Район Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы. Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак. Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Krāsotāju 13
Рига, Латвия
от
€40,800
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