Недвижимость Krāsotāju 13

Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери.
Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года.
Район
Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица
получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы.
Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак.
Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
City Home
От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR)
От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига
Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения.
В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой.
Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природой, сохраняя при этом связь с городом. Он состоит из двух многоквартирных домов с 42 квартирами и восьми рядных домов. Квартиры предлагаются площадью от 24 до 96 м2, площадь домов достигает 110 м2. Все квартиры полностью меблированы - паркетные полы, качественная сантехника и плитка.
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.