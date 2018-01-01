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Недвижимость Mērsraga 9

Рига, Латвия
от
€71,606
;
12
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О комплексе

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах. В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы: - ремонт фасада; - ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери; - реставрация деревянной наружной двери здания; - установка новой электропроводки до квартир; - установка оптического интернета в квартирах; - замена стояков водоснабжения и канализации; - строительство складских помещений в подвале; - благоустройство. Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды. Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара. Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Mērsraga 9
Рига, Латвия
от
€71,606
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Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Выбери квартиру с видом на Верманский сад Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность. Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой. Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов. Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года. Цены на квартиры – 3'000EUR/квм
Filozofu Rezidence
Filozofu Rezidence
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от
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Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
SCHOOLHOUSE LOFT
SCHOOLHOUSE LOFT
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от
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Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров. Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей. Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра. Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
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