Недвижимость Jurmala Park House

Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж.
Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть парковка. Есть видеонаблюдение. На первом этаже для всех жильцов есть бесплатный тренажерный зал. На верхнем этаже есть общая терраса с шезлонгами и прекрасным видом на деревья и море.
City Home
От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR)
От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига
Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения.
В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой.
Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома.
Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие:
- Будет ремонтироваться крыша;
- Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации;
- На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла;
- Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид;
- Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик;
- Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом;
- В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение;
- Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт;
- Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме;
- Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром.
Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами.
Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери.
Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года.
Район
Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица
получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы.
Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак.
Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.