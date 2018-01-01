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Недвижимость Jurmala Park House

Юрмала, Латвия
от
€198,750
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9
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О комплексе

Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть парковка. Есть видеонаблюдение. На первом этаже для всех жильцов есть бесплатный тренажерный зал. На верхнем этаже есть общая терраса с шезлонгами и прекрасным видом на деревья и море.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Юрмала, Латвия

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Недвижимость Jurmala Park House
Юрмала, Латвия
от
€198,750
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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