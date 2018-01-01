Недвижимость Ezerjugla

Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2.
Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания.
Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели.
Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации.
Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
История
- дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе.
Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено.
Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.”
Архитектура
Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию.
Oбслуживание Kern Residences
Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории.
Офисы
На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города.
Aпартаменты
На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы.
Пентхаусы
На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами.
Автостоянка
В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.
Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29.
Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании.
Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2.
Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него.
Планируемые работы в рамках проекта включают в себя:
Разделение собственности на квартирное владение;
Замена крыши;
Восстановление фасадов зданий;
Реновацию лестничных клеток;
Замену системы отопления;
Установку счетчиков тепловой энергии;
Замену входных дверей в здания;
Замену наружных дверей квартир;
Замену сточного подъема;
Замену подъема холодной воды;
Установку горячего водоснабжения;
Замену электрических установок;
Благоустройство двора;
Создание парковочных мест;
Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых;
Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы.
Дополнительная информация
Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.