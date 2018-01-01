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Недвижимость Ezerjugla

Рига, Латвия
от
€80,280
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16
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О комплексе

Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Ezerjugla
Рига, Латвия
от
€80,280
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от
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Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
История - дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе. Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено. Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.” Архитектура Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию. Oбслуживание Kern Residences Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории. Офисы На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города. Aпартаменты На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы. Пентхаусы На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами. Автостоянка В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.
Matīsa iela 29
Matīsa iela 29
Рига, Латвия
от
€2,30 млн
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29. Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании. Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2. Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него. Планируемые работы в рамках проекта включают в себя: Разделение собственности на квартирное владение; Замена крыши; Восстановление фасадов зданий; Реновацию лестничных клеток; Замену системы отопления; Установку счетчиков тепловой энергии; Замену входных дверей в здания; Замену наружных дверей квартир; Замену сточного подъема; Замену подъема холодной воды; Установку горячего водоснабжения; Замену электрических установок; Благоустройство двора; Создание парковочных мест; Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых; Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
Kvartāls 5/26
Kvartāls 5/26
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от
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Агентство: REALAT real estate
Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы. Дополнительная информация Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.
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