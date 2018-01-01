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Недвижимость Katrīnas Pagalms

Рига, Латвия
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О комплексе

Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом. Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании. Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rimi, ресторанами, кафе и элегантным парком Виестурдарзс. Она находится всего в 20 минутах ходьбы от сердца города. После строительства новых квартир они будут разделены на отдельные единицы недвижимости. Преимущества проекта, безусловно, заключаются в его местоположении, наличии парковочных мест, что является очень важным, а также возможности приобретения складских помещений для хранения различных вещей. • Отремонтированный фасад и крыша здания; • Полностью отремонтированные лестничные клетки; • Ухоженный, освещенный двор с мощеными дорожками; • Замена всех коммуникаций; • Закрытая территория двора с автоматическими воротами; • У каждой квартиры будет собственные счетчики тепла и воды; • Все квартиры оснащены подключением к интернету, установленными водопроводными, вентиляционными и электрическими выводами для кухонного оборудования; • Складские помещения и парковочные места будут доступны за дополнительную плату.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
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Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
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