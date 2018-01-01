Недвижимость Rembates 8

О комплексе

Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнительная информация Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни! Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка. В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга. Конструкция здания Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита. Инженерные сети Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические. Квартиры Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.