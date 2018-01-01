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Недвижимость Jaunā Mežaparka 34

Рига, Латвия
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О комплексе

Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас. Новые проекты квартир для ценителей современного жилья Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
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продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
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Сдача в: 2022
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Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
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