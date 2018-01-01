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Недвижимость Zālīša 6

Рига, Латвия
от
€129,947
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19
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О комплексе

“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города. “Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория. “Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить. Объект состоит из: № 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры) № 2 Новостройка (6 квартир) № 3 Закрытые навесы
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Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Zālīša 6
Рига, Латвия
от
€129,947
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Другие комплексы
HOFT
HOFT
Рига, Латвия
от
€279,140
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
HOFT - House Of the Flying Trees! HOFT (House Of the Flying Trees) – дом парящих деревьев. Дополнительная информация Концепция Это триединство зеленого взгляда на мир, уважения к истории города и современной архитектуры. Современному городу, а особенно, улицам исторического центра так не хватает живой природы в виде растений и деревьев, зачастую улицы даже не имеют пространственной возможности решить эту проблему. Единственное решение – попытаться перенести деревья на здания. Проект HOFT это уникальная возможность в современном объеме фасада здания и новом объеме внутридворового здания внести в фасад деревья и зелень, создав парящие сады в историческом центре города, вдохнуть новое представление о возможности жить вместе и в непосредственной близости с природой, в независимости от этажа проживания. Реализация концепции На центральном фасаде, во дворе дома, на террасах, и дополнительных конструкциях, используя специальную систему креплений на разных уровнях, устанавливаются деревья хвойных пород: кедр, горная сосна, разные виды деревьев «бонсай», создав тем самым частный парк для жителей дома - зеленый оазис в самом центре города. Это размышление на тему «как мы можем не только сохранить природу в городе, но преувеличить ее, используя современные технологии». Инсталляция производит невероятно сильное впечатление, деревья будто растут в естественной среде, на вершинах и склонах гор. Архитектура Бережное восстановление исторического фасада, инсталляция деревьев как части архитектуры здания, структурное остекление как зеркало, отражающее окружающее историческое здание и служащее подестом для установки деревьев. Как объем, который словно говорит: «я здесь не главный, я лишь даю возможность любоваться окружающим миром снаружи и изнутри себя». HOFT – это проект, в котором благоустройство не дополняет архитектуру, а вдохновляет, переплетается с формами, создает новые объемы, становиться единым целым с фасадами. Над бережно сохраненным и восстановленным историческим фасадом размещается абсолютно уникальный парящий оазис, словно стеклянная витрина, в которой установлены дизайнерские объекты, их создателем выступает сама Природа. Открывая дверь исторического здания с совершенно классическим фасадом 19 века, вы попадаете во двор – образец современной архитектуры, при этом такой необычной, что создается впечатление, что Вы открыли дверь в чудесный скрытый мир как в истории Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Описание Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 квадратных метра. Проект представляет собой два жилых многоквартирных дома 7 этажей, соединенных подземной автостоянкой на 23 места. Здание по улице Стрелниеку – реконструируемый памятник архитектуры с надстроенными двумя этажами. Здание во дворе – новое здание. В Проекте 42 квартиры, площади квартир: от 76 м2 до 232 м2, с возможностью объединения. Все квартиры имеют балконы шириной не меньше 1,80 м, большие светлые окна и окна в пол с роскошными видами на двор и деревья. Высота потолка 2,90 м, в пентхаусах – 3,00 метра. При проектировании HOFT закладывались параметры, превышающие определенные строительными нормативами Европейского Союза и отвечающие повышенным требованиям надежности и комфорта, что позволяет отнести проект к проектам класса «Премиум».
Maskavas 146
Maskavas 146
Рига, Латвия
от
€579,000
Агентство: REALAT real estate
Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
Zimeļblāzmas aleja
Zimeļblāzmas aleja
Рига, Латвия
от
€19,500
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги. Дополнительная информация Доступны 30 различных планировку квартиры площадью от 17 м2 до 45 м2 Апарт-комплекса „Северное аллея“. Большое внимание обращено на качество здания, используя качественные строительные и отделочные материалы. В квартирах хорошая звукоизоляция. Квартиры с полной внутренней отделкой, установка сантехникой ( Villeroy & Boch, Kerama Marazzi, Grohe ) Квартир в комплексе: - Видеонаблюдение - Закрытый двор - Низкие коммунальные и коммунальные платежи - Во дворе парковка - Детская игровая площадка Отличная инфраструктура, рядом остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады, Балтийский залив, дворец Культуры Ziemeļblāzma, Межапарк. - Помогу вам решить юридические вопросы, связанные с приобретение квартиры.
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