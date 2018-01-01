Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT

Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров.
Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей.
Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра.
Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж!
В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями.
36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия.
На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера.
Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга.
Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas.
Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
SIA Abava является владельцем и застройщиком крупнейшего в Риге бизнес-парка общей площадью 18 гектаров и застройкой более 60 000 квадратных метров.
Основным направлением деятельности нашей компании является подготовка и аренда необходимой для бизнеса инфраструктуры, предоставление клиентам полного сервиса для успешного развития их бизнеса.
Предлагаемое решение всегда будет включать в себя рабочие пространства и среду, соответствующие бизнес-специфике клиента и функциональные, а также удобные и приятные.
Бизнес-парк ABAVA находится в 7 км от центра Риги, с удобными транспортными путями от Рижской кольцевой дороги. Прямой железнодорожный привод, принадлежащий парку, и близлежащий порт создают дополнительные преимущества в организации движения грузов.
Мы поймем ваши пожелания и обеспечим среду для их реализации.