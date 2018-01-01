  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Латвия
  4. Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT

Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT

Рига, Латвия
от
€66,960
;
18
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров. Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей. Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра. Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
THE PEARL
Юрмала, Латвия
от
€191,000
Abava Biznesa Parks
Рига, Латвия
от
€1,250
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
City Home
Рига, Латвия
от
€76,000
Jaunlazdu mājas
kekavas pagasts, Латвия
от
€560
Вы просматриваете
Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT
Рига, Латвия
от
€66,960
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Alfrēda apartamenti
Alfrēda apartamenti
Рига, Латвия
от
€101,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями. 36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия. На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера. Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга. Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Brīvības 224
Brīvības 224
Рига, Латвия
от
€225
Агентство: REALAT real estate
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas. Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Abava Biznesa Parks
Abava Biznesa Parks
Рига, Латвия
от
€1,250
Агентство: REALAT real estate
SIA Abava является владельцем и застройщиком крупнейшего в Риге бизнес-парка общей площадью 18 гектаров и застройкой более 60 000 квадратных метров. Основным направлением деятельности нашей компании является подготовка и аренда необходимой для бизнеса инфраструктуры, предоставление клиентам полного сервиса для успешного развития их бизнеса. Предлагаемое решение всегда будет включать в себя рабочие пространства и среду, соответствующие бизнес-специфике клиента и функциональные, а также удобные и приятные. Бизнес-парк ABAVA находится в 7 км от центра Риги, с удобными транспортными путями от Рижской кольцевой дороги. Прямой железнодорожный привод, принадлежащий парку, и близлежащий порт создают дополнительные преимущества в организации движения грузов. Мы поймем ваши пожелания и обеспечим среду для их реализации.
Realting.com
Перейти