Недвижимость Zasulauka 28

Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!
PINEWOOD Apartments
Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто наедине с природой, в проекте предусмотрены садики на первом этаже, балконы на втором и просторные террасы на крыше для квартир на третьем.
Исторический особняк, расположенный на участке — образец классической юрмальской архитектуры — гармонично включён в проект современных домов со светлыми и уютными апартаментами.
Архитектура
При разработке проекта PineWood Apartments перед архитекторами бюро MARK ARHITEKTI стояла задача не только интегрировать проект в общую картину невысоких юрмальских строений и соснового леса, но и создать экологически эффективный комплекс, отвечающий требованиям современной семьи. Для проекта был выбран лаконичный, гармонирующий с окружающей средой стиль. Исторический особняк на участке подлежит реконструкции, предусматривающей бережное сохранение его первоначального образа с использованием современных элементов.
Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим
воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел..
Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря
выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в
Юрмале может стать реальностью.
При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора:
местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение
этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы.
Дополнительная информация:
Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на
проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100
шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и
вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря.
Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с
видом на сосновый парк.
Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.