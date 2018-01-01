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Недвижимость Kvartāls B91

Рига, Латвия
от
€65,000
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32
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О комплексе

Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов. + Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами. + Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью. + В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла. + В доме установлен новый современный лифт. + В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов. Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе. Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму. Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера. Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Kvartāls B91
Рига, Латвия
от
€65,000
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Другие комплексы
Magdelēnas kvartāls
Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
Rolands S warehouses
Rolands S warehouses
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом; Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории; Обработка (перекачка) жидких грузов Аренда площади склада; Охраняемая стоянка грузовых автомобилей Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями. B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Elizabetes Rezidence
Elizabetes Rezidence
Рига, Латвия
от
€109,000
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Проект Elizabetes Rezidence является уникальным сочетанием ценностей классической архитектуры и современных технологий строительства, оригинальных дизайнерских решений и максимального комфорта. Здание, находящееся на одной из самых престижных улиц города по адресу Elizabetes 22, построено в 1899 году по проекту крупнейшего латышского зодчего Константина Пекшенса. Оно по праву является одним из самых известных шедевров архитектуры в стиле эклектики в ближнем центре Риги. Идеальное месторасположение даст будущим жильцам массу возможностей для обустройства быта и проведения досуга. В апартаментах есть одна, две или три отдельные спальни, гостиная с кухней, одна или две ванные комнаты. В проекте используется сантехника ведущих компаний - унитазы Villeroy & Boch, ванны и душевые поддоны Balteco, раковины Eumar и смесители Hansgrohe. Имущество и oтопление: высокие потолки, крашеные стены, качественный паркет, новые окна и отопление (центральное), ванные комнаты - плитка. Экстры - интернет, видеонаблюдение, Wi-Fi. Владельцы квартир будут иметь думанные частьи земли. Дом и экстры дома - отремонтированный дом, отремонтированный дом, уличный дом, все коммуникации, окна на заднюю сторону, закрытая лестница, кодовый замок в подъезде, отремонтированный подъезд, чистый подъезд. Территория и окрестности: рядом общественный транспорт, магазины, платные автостоянки, развитая инфраструктура, рядом парк, детская площадка. Вход в дом с улицы (два входа), лифт, мансардные окна в подъезде, место для колес и детская коляска. В некоторых квартирах есть мебель, встроенные шкафы, шкафы.
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