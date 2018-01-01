  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Латвия
  4. Недвижимость Lāčplēša 24

Недвижимость Lāčplēša 24

Рига, Латвия
от
€46,080
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Zasulauka 28
Рига, Латвия
от
€29,000
Zālīša 6
Рига, Латвия
от
€129,947
Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
Eften Logistics Bergi
Baltezers, Латвия
E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
€72,200
Вы просматриваете
Недвижимость Lāčplēša 24
Рига, Латвия
от
€46,080
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Filozofu Rezidence
Filozofu Rezidence
Рига, Латвия
от
€93,025
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
Summer House
Summer House
Юрмала, Латвия
от
€119,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел.. Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в Юрмале может стать реальностью. При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора: местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы. Дополнительная информация: Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100 шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе. Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря. Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с видом на сосновый парк. Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
River Breeze Residence
River Breeze Residence
Рига, Латвия
от
€196,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – что создает ощущение частного дома в самом центре Риги. Для удобства жильцов на подвальном этаже здания устроены частные кладовые, а также двухуровневая подземная стоянка, позволяющая сохранить окружающую среду свободной от автомобилей. Благодаря использованию самых современных, прогрессивных технологических материалов и строительных методов в облике здания чувствуются веяния современной архитектуры. Несомненную ценность этому проекту придает чудесный вид на живописный силуэт Старого города. Все квартиры предлагаются с завершенной отделкой, в которой использованы современные материалы из последних коллекций итальянских и немецких производителей. Благодаря высококачественным материалам в жилых помещениях создается приятная атмосфера; для поддержания микроклимата в каждой квартире будет устроена современная вентиляционная система и кондиционеры, которыми хозяин сможет управлять по своему усмотрению. Автор проекта, архитектор Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons) рассказывает: Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив в западном направлении и Кливерсалу – в южном. Интересный факт: для озеленения крыши использованы разнообразные растения, включая горную сосну, черную ольху, барбарис, черную бузину, березу, рябину, калину и др. Строительство здания планируется завершить к концу 2017 года.
Realting.com
Перейти