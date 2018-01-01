Недвижимость Summer House

Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим
воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел..
Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря
выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в
Юрмале может стать реальностью.
При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора:
местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение
этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы.
Дополнительная информация:
Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на
проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100
шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и
вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря.
Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с
видом на сосновый парк.
Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура.
Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды.
Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома.
КВАРТИРЫ
Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Дополнительная информация
Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов.
+ Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами.
+ Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью.
+ В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла.
+ В доме установлен новый современный лифт.
+ В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов.
Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе.
Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму.
Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера.
Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.