Недвижимость TWENTY

Частичка мирового наследия в тихом центре Риги!
Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля.
27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании
Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма.
С должным вниманием к каждой детали
Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр
Дополнительная информация
Тихий центр в самом приятном смысле слова
Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Всё для комфортной и безопасной жизни
В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Разнообразие планировок
У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство?
Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни?
В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2.
Ваш собственный интерьер
TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.
Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала улицы Базницас, получен в городскую среду эстетически вписывающийся квартал, гармонизирующий с находящейся неподалёку церковью Святой Гертруды, зданиями югендстиля и новой эклектической застройкой.
Строительство второго здания квартала улицы Базницас началось в 2017. Весной 2019 года сдано в эксплуатацию новое здание на углу улиц Лачплеша и Базницас, архитектором и автором интерьера которого является ООО “SZK/Z” и его ведущий архитектор Угис Заберс (Uģis Zābers), который известен и по другим высококачественным и эксклюзивным проектам. Угис Заберс также является архитектором получившего титулы лучшей постройки Латвии эксклюзивного квартала Legend в Юрмале, в Булдури, как и автором других признанных проектов.
Фасад здания выполнен в соответствии как с общей эстетикой улицы Базницас, так и с в рамках проекта уже построенным первым зданием Club Central Residence, используя подходящие архитектурные решения и тональность, стекло и другие качественные и экологичные материалы. Общая площадь нового здания составляет 3.990 m², в нём 7 этажей и один подвальный этаж, на котором расположена автостоянка.
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей.
Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A.
Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов:
Сортировка и упаковка грузов;
Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом;
Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории;
Обработка (перекачка) жидких грузов
Аренда площади склада;
Охраняемая стоянка грузовых автомобилей
Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями.
B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.