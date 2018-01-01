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Smilšu iela 8

Рига, Латвия
от
€945
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4
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О комплексе

Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в офисное здание Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация Офисы доступны меблированные по необходимости Доступны все необходимые мебель Площадь помещений от 100m2 Отделка: Офисы расположены в реновированном довоенном доме В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт Место нахождения: Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью Большой поток пешеходов 250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории Цена: Цена от 7 Евро/м2 Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год. Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Smilšu iela 8
Рига, Латвия
от
€945
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