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Matīsa 52

Рига, Латвия
от
€420
;
12
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О комплексе

Здание было введено в эксплуатацию после полной реконструкции. Дом расположен рядом с Ziedoņdārzs, удобным движением общественного транспорта. Инфраструктура. Развивается с растущей ценностью для будущего, рядом магазинов, ресторанов, спортивных клубов и т. Д. Отделка: отделка, деревянные окна Оборудование: встроенная кухня, посудомоечная машина, духовка, холодильник, встроенная ванная комната, ванна, полотенцесушитель, стиральная машина домофон. Парковка: парковка во дворе, автостоянка во дворе Коммуникации: газовое отопление с индивидуальным счетчиком, оптический доступ в Интернет, городское водоснабжение, городская канализация Охрана: металлическая дверь, сигнализация, кодовый замок, закрытая лестничная клетка, закрытый двор Подвальное помещение для хранения. Дом и экстры дома - реновированное здание, окна во двор, закрытая лестничная клетка, лифт. Территория - рядом общественный транспорт, рядом с парком, закрытая территория, место для парковки. Планировка - функциональные и продуманный план, две изолированные комнаты, кухня объединена с гостинной. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, стиральная машина, духовка, электрическая плита, вытяжка, посудомоечная машина. Экстры - oптический интернет, видео наблюдение, домофон, кондиционер. Имущество и oтопление - мансарда, подвал, газовое отопление. Санузел - два санузла, биде, ванна, душ. Если это предложение действительно адресовано вам, я призываю к просмотру квартиры. Отправьте свой визит по электронной почте или по телефону.
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Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Matīsa 52
Рига, Латвия
от
€420
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