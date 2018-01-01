О комплексе
Здание было введено в эксплуатацию после полной реконструкции. Дом расположен рядом с Ziedoņdārzs, удобным движением общественного транспорта.
Инфраструктура. Развивается с растущей ценностью для будущего, рядом магазинов, ресторанов, спортивных клубов и т. Д.
Отделка: отделка, деревянные окна
Оборудование: встроенная кухня, посудомоечная машина, духовка, холодильник, встроенная ванная комната, ванна, полотенцесушитель, стиральная машина
домофон.
Парковка: парковка во дворе, автостоянка во дворе
Коммуникации: газовое отопление с индивидуальным счетчиком, оптический доступ в Интернет, городское водоснабжение, городская канализация
Охрана: металлическая дверь, сигнализация, кодовый замок, закрытая лестничная клетка, закрытый двор
Подвальное помещение для хранения.
Дом и экстры дома - реновированное здание, окна во двор, закрытая лестничная клетка, лифт.
Территория - рядом общественный транспорт, рядом с парком, закрытая территория, место для парковки.
Планировка - функциональные и продуманный план, две изолированные комнаты, кухня объединена с гостинной.
Tехника - вся бытовая техника, холодильник, стиральная машина, духовка, электрическая плита, вытяжка, посудомоечная машина.
Экстры - oптический интернет, видео наблюдение, домофон, кондиционер.
Имущество и oтопление - мансарда, подвал, газовое отопление.
Санузел - два санузла, биде, ванна, душ.
Если это предложение действительно адресовано вам, я призываю к просмотру квартиры.
Отправьте свой визит по электронной почте или по телефону.