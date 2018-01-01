Недвижимость Pine Wood APARTMETS

PINEWOOD Apartments
Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто наедине с природой, в проекте предусмотрены садики на первом этаже, балконы на втором и просторные террасы на крыше для квартир на третьем.
Исторический особняк, расположенный на участке — образец классической юрмальской архитектуры — гармонично включён в проект современных домов со светлыми и уютными апартаментами.
Архитектура
При разработке проекта PineWood Apartments перед архитекторами бюро MARK ARHITEKTI стояла задача не только интегрировать проект в общую картину невысоких юрмальских строений и соснового леса, но и создать экологически эффективный комплекс, отвечающий требованиям современной семьи. Для проекта был выбран лаконичный, гармонирующий с окружающей средой стиль. Исторический особняк на участке подлежит реконструкции, предусматривающей бережное сохранение его первоначального образа с использованием современных элементов.
Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги.
Дополнительная информация
Доступны 30 различных планировку квартиры площадью от 17 м2 до 45 м2
Апарт-комплекса „Северное аллея“. Большое внимание обращено на качество здания, используя качественные строительные и отделочные материалы. В квартирах хорошая звукоизоляция. Квартиры с полной внутренней отделкой, установка сантехникой ( Villeroy & Boch, Kerama Marazzi, Grohe )
Квартир в комплексе:
- Видеонаблюдение
- Закрытый двор
- Низкие коммунальные и коммунальные платежи
- Во дворе парковка
- Детская игровая площадка
Отличная инфраструктура, рядом остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады, Балтийский залив, дворец Культуры Ziemeļblāzma, Межапарк.
- Помогу вам решить юридические вопросы, связанные с приобретение квартиры.
Ультра-энергоэффективные помещения;
„Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество санузлов и т. д.);
Превосходное место нахождения - территория Парка граничит с Международным аэропортом „Рига”. Рядом общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). До центра Риги 15 минут;
SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания;
Ветровые турбины и солнечные панели еще больше уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание помещений;
Установленный контроль доступа и времени, позволяющий руководству предприятия получать отчет о времени, проведенном каждым сотрудником на работе, и контролировать доступ каждого сотрудника к помещениям;
Бесплатное место для рекламы на фасаде здания.
Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.