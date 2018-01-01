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Недвижимость Pine Wood APARTMETS

Юрмала, Латвия
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О комплексе

PINEWOOD Apartments Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто наедине с природой, в проекте предусмотрены садики на первом этаже, балконы на втором и просторные террасы на крыше для квартир на третьем. Исторический особняк, расположенный на участке — образец классической юрмальской архитектуры — гармонично включён в проект современных домов со светлыми и уютными апартаментами. Архитектура При разработке проекта PineWood Apartments перед архитекторами бюро MARK ARHITEKTI стояла задача не только интегрировать проект в общую картину невысоких юрмальских строений и соснового леса, но и создать экологически эффективный комплекс, отвечающий требованиям современной семьи. Для проекта был выбран лаконичный, гармонирующий с окружающей средой стиль. Исторический особняк на участке подлежит реконструкции, предусматривающей бережное сохранение его первоначального образа с использованием современных элементов.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Юрмала, Латвия
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Недвижимость Pine Wood APARTMETS
Юрмала, Латвия
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