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Недвижимость Villa Milia

Юрмала, Латвия
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О комплексе

Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Юрмала, Латвия
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Недвижимость Villa Milia
Юрмала, Латвия
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Magdelēnas kvartāls
Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
P5 loģistika (Piche)
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