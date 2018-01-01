Недвижимость Tirgoņu iela 11

Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств.
Дополнительная информация:
Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка.
Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры.
Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды.
Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт.
Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь.
Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку.
Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой.
В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно.
Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим
воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел..
Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря
выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в
Юрмале может стать реальностью.
При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора:
местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение
этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы.
Дополнительная информация:
Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на
проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100
шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и
вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря.
Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с
видом на сосновый парк.
Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и другими стратегическими транспортными направлениями. Планировка и технические характеристики помещений могут быть легко адаптированы к потребностям нового арендатора. Есть возможность арендовать часть общей площади. Обширная свободная территория и 30 пандусов способны обеспечить циркуляцию большого объема грузов. Логистический парк получил сертификат BREEAM об устойчивом строительстве.
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года.
Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги.
Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов.
Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток.
В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4.
В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса.
В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2.
В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем.
Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин.
Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.