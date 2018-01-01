Недвижимость Tirgoņu iela 11

Юрмала, Латвия

от €119,000

Сдача в: 2020

Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел.. Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в Юрмале может стать реальностью. При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора: местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы. Дополнительная информация: Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100 шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе. Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря. Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с видом на сосновый парк. Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для