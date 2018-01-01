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Недвижимость Tirgoņu iela 11

Рига, Латвия
от
€215,200
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21
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О комплексе

Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств. Дополнительная информация: Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка. Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры. Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды. Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт. Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь. Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку. Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой. В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно. Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
€215,200
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