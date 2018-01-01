  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Латвия
  4. Недвижимость Art Luxury House

Недвижимость Art Luxury House

Рига, Латвия
от
€14,336
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас! Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас! Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля. Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей. Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Rolands S warehouses
Рига, Латвия
Saulgoži
Кекава, Латвия
Merķeļa 2
Рига, Латвия
от
€1,52 млн
THE PEARL
Юрмала, Латвия
от
€191,000
SKY GARDEN
Юрмала, Латвия
от
€121,000
Вы просматриваете
Недвижимость Art Luxury House
Рига, Латвия
от
€14,336
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
Krāsotāju 13
Krāsotāju 13
Рига, Латвия
от
€40,800
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери. Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Район Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы. Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак. Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
Artilērijas 65
Artilērijas 65
Рига, Латвия
от
€59,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
О проекте. Мы провели полное обновление здания, включающее в себя полную замену всех коммуникаций - электричества, водопровода и канализации, установили новые перегородки, установили входные двери в квартиры, соблюдая нормы звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания был отремонтирован и утеплен, также утеплены подвальные помещения, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, и для отопления установлены теплые полы, а также обновлена кровля. В результате реконструкции были установлены большие двухкамерные окна, французские балконы или двери на террасу. В этом историческом и очаровательном доме для удобства жильцов мы оборудовали места для хранения велосипедов и детских колясок. Подвальное помещение использовано для организации индивидуальных комнат для хранения. В этом проекте все квартиры полностью отделаны, и при необходимости мы с удовольствием поможем решить вопросы дизайна мебели. Наши функционально спланированные квартиры могут похвастаться высококачественным интерьером, выполненным из натуральных отделочных материалов. Ванные комнаты с массовыми ваннами от "Laufen" и сантехникой "Grohe", керамической плиткой, ламинатом 33 класса или трехслойным паркетом и облицованными дверьми выбираются исключительно для комфорта новых жильцов. В каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик, а также счетчики горячей и холодной воды. Энергоэффективность. Учитывая требования покупателей к энергосберегающему и устойчивому жилью, мы провели реконструкцию здания, чтобы обеспечить класс энергопотребления A и A+, утеплили наружные стены здания, установили энергосберегающие двойные окна, а также в каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик. В каждом помещении установлена система рекуперации воздуха. Отопление обеспечивается воздушным/водяным тепловым насосом от фирмы Toshiba. На крыше парковки установлены солнечные панели. Данные инвестиции считаются наиболее эффективным решением для экономии затрат в многоквартирных домах и позволят жильцам получать низкие счета за квартиру. Частная жизнь в центре города. В проекте всего 12 квартир, которые находятся в большом, красивом и закрытом дворе, почти у каждой квартиры есть своя терраса или балкон. Энергокласс A и A+. Очень редко в центре Риги реализуются проекты с энергопотреблением класса A и A+. Отопление квартир обеспечивает тепловой насос Toshiba, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, а также солнечные панели на крыше. Зеленый и перспективный район. Район Гризинькалнс является частью культурного наследия ЮНЕСКО, с историческим характером и зелеными зонами для отдыха. Здесь современный комфорт сочетается с природной тишиной и очарованием. Современная планировка и стильный интерьер. Здание ранее служило складом реквизита для Рижских киностудий, поэтому в интерьере квартир и восстановленных исторических лестничных клетках подчеркнуты промышленные черты. Зеленая среда и устойчивость. Преимуществом Гризинькалнса являются большие, закрытые и зеленые дворы. Для проекта мы выбрали двор, в котором растут вековые деревья, которые мы дополнили кустами и посадкой зимостойких растений и другими продуманными решениями для благоустройства. Почти каждой квартире предоставлена своя терраса или балкон, что, учитывая небольшое количество квартир, обеспечит вам мир, тишину и приватность в центре Риги.
Realting.com
Перейти