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Недвижимость Staraja Rusas 8

Рига, Латвия
от
€110,000
;
24
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О комплексе

Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от дома, а до Старой Риги - 5 минут езды на машине или на общественном транспорте. В 200 метрах расположен небольшой местный магазин, рядом с парком Узварас и плотиной АБ Даугава. Стены и потолок - окрашены, пол - паркет из натурального дерева. В ванной комнате есть полы с подогревом, фирменная сантехника Vitra, стены в ванной комнате - керамическая плитка IBERO испанской компании, на полах итальянской керамической плитки Ceramica Sadon. Все апартаменты оснащены домофоном, сигнализацией и системой противопожарной защиты. Каждая квартира имеет свой собственный счетчик воды и тепла, в доме есть собственное газовое отопление. Проект управляется разработчиком проекта. На лестнице есть лифт, место для хранения велосипедов под куполом.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Staraja Rusas 8
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от
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ. На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения. Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
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