Недвижимость Staraja Rusas 8

Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от дома, а до Старой Риги - 5 минут езды на машине или на общественном транспорте. В 200 метрах расположен небольшой местный магазин, рядом с парком Узварас и плотиной АБ Даугава.
Стены и потолок - окрашены, пол - паркет из натурального дерева. В ванной комнате есть полы с подогревом, фирменная сантехника Vitra, стены в ванной комнате - керамическая плитка IBERO испанской компании, на полах итальянской керамической плитки Ceramica Sadon. Все апартаменты оснащены домофоном, сигнализацией и системой противопожарной защиты. Каждая квартира имеет свой собственный счетчик воды и тепла, в доме есть собственное газовое отопление. Проект управляется разработчиком проекта. На лестнице есть лифт, место для хранения велосипедов под куполом.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ.
На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения.
Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта.
Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе.
Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения.
Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.