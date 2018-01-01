  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Латвия
  4. Недвижимость Filozofu Rezidence

Недвижимость Filozofu Rezidence

Рига, Латвия
от
€93,025
;
25
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Zasulauka 28
Рига, Латвия
от
€29,000
S22
Рига, Латвия
от
€58,000
Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
Charlotte Residence
Рига, Латвия
от
€178,000
Вы просматриваете
Недвижимость Filozofu Rezidence
Рига, Латвия
от
€93,025
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Magdelēnas kvartāls
Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
Blaumaņa residence
Blaumaņa residence
Рига, Латвия
от
€90,480
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура. Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды. Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома. КВАРТИРЫ Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
Mērsraga 9
Mērsraga 9
Рига, Латвия
от
€71,606
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах. В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы: - ремонт фасада; - ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери; - реставрация деревянной наружной двери здания; - установка новой электропроводки до квартир; - установка оптического интернета в квартирах; - замена стояков водоснабжения и канализации; - строительство складских помещений в подвале; - благоустройство. Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды. Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара. Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
Realting.com
Перейти