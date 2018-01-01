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Недвижимость LOFTS&ROSEGOLD

Рига, Латвия
от
€121,001
;
26
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О комплексе

Место,где время останавливается Квартиры для жизни в стиле хюгге и вдохновляющие пространства для бизнеса. Дополнительная информация Философия Состояние простого человеческого счастья, далекого от трендов и стремления быть первым, люди называют по-разному, датчане – hygge, шведы – lagom, японцы – ikigai, по-русски это уют, душевность, благостность. У латышей же есть очень теплое слово – Mājot (быть дома), при этом оно имеет более широкое значение, это не только место силы, это состояние души. Быть дома – это чувствовать жизнь особенно сильно, наполняться радостью бытия, быть счастливым. Mājot – это объятия мамы, это общение с близкими друзьями, аромат горячего пирога, это сидя у камина рассматривать старые фотографии и рассказывать смешные истории, это плед, травяной чай и свечи, сделанные своими руками. Lofts&Rosegold – жилой квартал, где стиль жизни является определяющим, где форма призвана ярко отражать содержание. Концепция и архитектура С давних времен люди соединяли драгоценные камни и металлы, веря в то, что оправа – это сосуд, хранящий энергию минерала, и если для драгоценного камня подобрать подходящую оправу, то такой дуэт будет обладать идеальным звучанием и наделит его обладателя поистине великой силой. Жилой квартал Lofts&Rosegold – яркий пример взаимодействия архитектурного искусства двух разных эпох, взаимодействия в котором старому зданию отводится роль драгоценного камня, а новому – роль роскошной, подчеркивающей красоту Lofts оправы из «розового золота». Создавая образцы современной архитектуры, которые в будущем могут стать памятниками искусства 21 века, мы бережно относимся к истории города, поэтому сохраняем первозданный вид здания Lofts, выполненный в торжественном стиле неоренессанс. Здание Lofts с кирпичным фасадом, украшенным пилястрами, полукруглыми арочными окнами и декоративными нишами, с высотой потолка в апартаментах 5 и 6 метров, станет для Тихого Центра Риги единственным образцом жилья в стиле «лофт» в чистом его виде. Для оправы мы выбрали именно «розовое золото», потому что это роскошный, теплый металл, который позволяет раскрыть мистические свойства камня, с которым он соединен. В жилом здании Rosegold расположится 70 апартаментов с террасами, балконами или собственной территорией. Здание Rosegold будто защищает Lofts и подчеркивает его красоту, эркера и выступающие объемы верхних этажей бережно обрамляют здание лофтов. Интерьеры Современный дизайн, участки стен, выложенные из сделанных вручную кирпичей, фоновая музыка, смещение времен и столетий, и понимание того, что отсюда не хочется уходить никуда, и самое главное, что никуда и не надо, потому что ты Дома – это будет главный подарок жителям квартала. Интерьер будет пронизан главной идеей: соединения двух зданий в одно целое. Сердцем Lofts&Rosegold и воплощением философии хюгге станет главный лобби-холл здания площадью 220 м2, с высотой потолка 4,20 метра, камином длинной 3 метра и в довершении всего стеклянной крышей. Холодным зимним вечером, летней августовской звездной ночью, Rosegoldовой осенью или цветущей весной он станет центром притяжения и центром общения жителей квартала. Расположение Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку 8, в наиболее респектабельной и престижной части города Риги, при этом на небольшом отдалении от туристических мест и поэтому с более спокойным и размеренным стилем жизни. На расстоянии пешей прогулки находятся архитектурные жемчужины Югендстиля, занесенные в списки Юнеско, настоящий музей архитектуры под открытым небом. Сообщение тихого центра очень удобно. Буквально в двух шагах отсюда – музеи, рестораны, Старая Рига, легендарные парки Виестурдарзс и Кронвалда, деловой центр. Это район посольств, представительств крупных фирм, банков, офисов и роскошных жилых домов. В непосредственной близости от Проекта расположены самые престижные учебные заведения Риги: 10 средняя школа и Стокгольмская Школа Экономики, несколько коммерческих средних школ и дошкольных учреждений. Описание Проект Lofts&Rosegold расположен на благоустроенной территории площадью 3955 квадратных метра. Проект представляет собой новое 7-и этажное многоквартирное здание, объединённого стеклянной галереей с 4-х этажным зданием - памятником архитектуры, выполненным в стиле неоренессанс. В новом здании – 75 квартир, площадью от 50,2 м2 до 171,4 м2, расположенных с 2-го по 7-й этаж. Высота потолков 2.96 м, на 7-м этаже 3.00 м. На 1-м этаже здания, расположены коммерческие площади. Отдельного внимания заслуживает 4-х этажное здание – памятник архитектуры, внесенный в регистр наследия Unesco. В данном здании, существует несколько концепций обустройства. Одна из них – это разделение на квартиры, типа – ЛОФТ. Также, есть возможность использования здания под коммерческие площади целиком. Высота потолка от 3.11 м до 6.54 м.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость LOFTS&ROSEGOLD
Рига, Латвия
от
€121,001
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