Недвижимость Blaumaņa residence

Рига, Латвия

от €202,000

Сдача в: 2015

В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта. В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной. Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры. Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке. Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.