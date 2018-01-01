Недвижимость Blaumaņa residence

Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура.
Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды.
Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома.
КВАРТИРЫ
Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
Cовременные кватиры в ближнем центре от 56,9 m2 до 129,1 m2. Квартиры находиться по адресу Кришьяна Валдемара 37. Дом построен по проекту архитектора Евгения Лаубес в далёком 1912 году и полностью ренорирован.
Дом полностью ренорирован и здан в експлуатацию в январе 2016 года. На продажу доступны 19 квартир с полной отделкой и соответсвует современным требованиям
– полы из паркета, деревянные окна, двери из ореха, санузлы отделаны плиткой и оборудованы сантехникой от Дом обарудован с центрпльным кодовым ключём и полностю новым лифтом. Красивая полностью ренорирована историческая лестничная клетка.
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта.
В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной.
Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры.
Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке.
Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.