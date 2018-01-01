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Недвижимость Blaumaņa residence

Рига, Латвия
от
€90,480
;
22
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О комплексе

Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура. Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды. Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома. КВАРТИРЫ Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Blaumaņa residence
Рига, Латвия
от
€90,480
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