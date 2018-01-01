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Недвижимость Trebū HOME

Рига, Латвия
от
€89,700
;
22
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О комплексе

Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Trebū HOME
Рига, Латвия
от
€89,700
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Artilērijas 65
Artilērijas 65
Рига, Латвия
от
€59,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
О проекте. Мы провели полное обновление здания, включающее в себя полную замену всех коммуникаций - электричества, водопровода и канализации, установили новые перегородки, установили входные двери в квартиры, соблюдая нормы звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания был отремонтирован и утеплен, также утеплены подвальные помещения, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, и для отопления установлены теплые полы, а также обновлена кровля. В результате реконструкции были установлены большие двухкамерные окна, французские балконы или двери на террасу. В этом историческом и очаровательном доме для удобства жильцов мы оборудовали места для хранения велосипедов и детских колясок. Подвальное помещение использовано для организации индивидуальных комнат для хранения. В этом проекте все квартиры полностью отделаны, и при необходимости мы с удовольствием поможем решить вопросы дизайна мебели. Наши функционально спланированные квартиры могут похвастаться высококачественным интерьером, выполненным из натуральных отделочных материалов. Ванные комнаты с массовыми ваннами от "Laufen" и сантехникой "Grohe", керамической плиткой, ламинатом 33 класса или трехслойным паркетом и облицованными дверьми выбираются исключительно для комфорта новых жильцов. В каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик, а также счетчики горячей и холодной воды. Энергоэффективность. Учитывая требования покупателей к энергосберегающему и устойчивому жилью, мы провели реконструкцию здания, чтобы обеспечить класс энергопотребления A и A+, утеплили наружные стены здания, установили энергосберегающие двойные окна, а также в каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик. В каждом помещении установлена система рекуперации воздуха. Отопление обеспечивается воздушным/водяным тепловым насосом от фирмы Toshiba. На крыше парковки установлены солнечные панели. Данные инвестиции считаются наиболее эффективным решением для экономии затрат в многоквартирных домах и позволят жильцам получать низкие счета за квартиру. Частная жизнь в центре города. В проекте всего 12 квартир, которые находятся в большом, красивом и закрытом дворе, почти у каждой квартиры есть своя терраса или балкон. Энергокласс A и A+. Очень редко в центре Риги реализуются проекты с энергопотреблением класса A и A+. Отопление квартир обеспечивает тепловой насос Toshiba, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, а также солнечные панели на крыше. Зеленый и перспективный район. Район Гризинькалнс является частью культурного наследия ЮНЕСКО, с историческим характером и зелеными зонами для отдыха. Здесь современный комфорт сочетается с природной тишиной и очарованием. Современная планировка и стильный интерьер. Здание ранее служило складом реквизита для Рижских киностудий, поэтому в интерьере квартир и восстановленных исторических лестничных клетках подчеркнуты промышленные черты. Зеленая среда и устойчивость. Преимуществом Гризинькалнса являются большие, закрытые и зеленые дворы. Для проекта мы выбрали двор, в котором растут вековые деревья, которые мы дополнили кустами и посадкой зимостойких растений и другими продуманными решениями для благоустройства. Почти каждой квартире предоставлена своя терраса или балкон, что, учитывая небольшое количество квартир, обеспечит вам мир, тишину и приватность в центре Риги.
HOFT
HOFT
Рига, Латвия
от
€279,140
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
HOFT - House Of the Flying Trees! HOFT (House Of the Flying Trees) – дом парящих деревьев. Дополнительная информация Концепция Это триединство зеленого взгляда на мир, уважения к истории города и современной архитектуры. Современному городу, а особенно, улицам исторического центра так не хватает живой природы в виде растений и деревьев, зачастую улицы даже не имеют пространственной возможности решить эту проблему. Единственное решение – попытаться перенести деревья на здания. Проект HOFT это уникальная возможность в современном объеме фасада здания и новом объеме внутридворового здания внести в фасад деревья и зелень, создав парящие сады в историческом центре города, вдохнуть новое представление о возможности жить вместе и в непосредственной близости с природой, в независимости от этажа проживания. Реализация концепции На центральном фасаде, во дворе дома, на террасах, и дополнительных конструкциях, используя специальную систему креплений на разных уровнях, устанавливаются деревья хвойных пород: кедр, горная сосна, разные виды деревьев «бонсай», создав тем самым частный парк для жителей дома - зеленый оазис в самом центре города. Это размышление на тему «как мы можем не только сохранить природу в городе, но преувеличить ее, используя современные технологии». Инсталляция производит невероятно сильное впечатление, деревья будто растут в естественной среде, на вершинах и склонах гор. Архитектура Бережное восстановление исторического фасада, инсталляция деревьев как части архитектуры здания, структурное остекление как зеркало, отражающее окружающее историческое здание и служащее подестом для установки деревьев. Как объем, который словно говорит: «я здесь не главный, я лишь даю возможность любоваться окружающим миром снаружи и изнутри себя». HOFT – это проект, в котором благоустройство не дополняет архитектуру, а вдохновляет, переплетается с формами, создает новые объемы, становиться единым целым с фасадами. Над бережно сохраненным и восстановленным историческим фасадом размещается абсолютно уникальный парящий оазис, словно стеклянная витрина, в которой установлены дизайнерские объекты, их создателем выступает сама Природа. Открывая дверь исторического здания с совершенно классическим фасадом 19 века, вы попадаете во двор – образец современной архитектуры, при этом такой необычной, что создается впечатление, что Вы открыли дверь в чудесный скрытый мир как в истории Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Описание Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 квадратных метра. Проект представляет собой два жилых многоквартирных дома 7 этажей, соединенных подземной автостоянкой на 23 места. Здание по улице Стрелниеку – реконструируемый памятник архитектуры с надстроенными двумя этажами. Здание во дворе – новое здание. В Проекте 42 квартиры, площади квартир: от 76 м2 до 232 м2, с возможностью объединения. Все квартиры имеют балконы шириной не меньше 1,80 м, большие светлые окна и окна в пол с роскошными видами на двор и деревья. Высота потолка 2,90 м, в пентхаусах – 3,00 метра. При проектировании HOFT закладывались параметры, превышающие определенные строительными нормативами Европейского Союза и отвечающие повышенным требованиям надежности и комфорта, что позволяет отнести проект к проектам класса «Премиум».
Zundas Dārzi
Zundas Dārzi
Рига, Латвия
от
€225,000
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
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