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Недвижимость E. Birznieka Upīša iela 10

Рига, Латвия
от
€72,200
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30
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О комплексе

продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
€72,200
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