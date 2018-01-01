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Недвижимость PARK ALLEY II

Рига, Латвия
от
€131,000
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20
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О комплексе

PARK ALLEY Место и среда Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени. Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам. Дом Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон. Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки. Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей. 86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки. Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €. Отделка помещений и дизайн Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость PARK ALLEY II
Рига, Латвия
от
€131,000
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