Недвижимость PARK ALLEY II

PARK ALLEY
Место и среда
Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени.
Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам.
Дом
Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон.
Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки.
Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей.
86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки.
Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €.
Отделка помещений и дизайн
Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии.
Офисы
— современные бюро, планировку которых может “построить” каждый клиент под свои нужды и потребности.
— оптико-волоконный кабель для работы интернета.
— работая, сотрудники видят прекрасный вид из окон здания - сосновый лес.
Складские помещения
Арендатор имеет гибкий выбор размера помещения, которое может быть использовано для:
— склада
— небольшого, современного производства
— демонстрационного зала
Частичка мирового наследия в тихом центре Риги!
Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля.
27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании
Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма.
С должным вниманием к каждой детали
Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр
Дополнительная информация
Тихий центр в самом приятном смысле слова
Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Всё для комфортной и безопасной жизни
В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Разнообразие планировок
У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство?
Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни?
В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2.
Ваш собственный интерьер
TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.