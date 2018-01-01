Ventspils loft (Ventspils iela 63c)

Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге?
Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества проживания в отдельной квартире и комплекс гостиничных услуг. В апарт-отеле возможна аренда квартиры на длительный срок или съем жилья на месяц.
Почему стоит арендовать квартиру в апарт-отеле «Ventspils Loft»?
Квартиры такого плана, как правило, на 20 % дешевле, чем аналоги в многоквартирных домах.
Это идеальный вариант квартиры для студентов – в непосредственной близости расположен Латвийский университет, Рижский университет имени Страдыня, Рижский технический университет и Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA".
Рядом расположен аэропорт Рига, поэтому услугами апарт-отеля часто пользуются его сотрудники, пилоты и стюардессы компании AirBaltic.
Комплекс расположен в непосредственной близости от ЖК «Panorama Plaza» и крупного торгового центра «Spicе» с ресторанами, спортклубами и супермаркетами.
У апарт-отеля расположена собственная охраняемая стоянка для автомобилей с системой видеонаблюдения, также рядом находится остановка общественного транспорта.
Не пропустите возможность снять квартиру в апарт-отеле Риги по приятной цене.
в самом центре Риги.
Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт.
В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестница, потолок, исторические декора, а элементы конструкции вскрыты старые кирпичные стены элементы. В подъезде система вентиляции, возможность использовать места для велосипедов для размещения.
Территория : Все доступные минут или в нескольких минутах ходьбы - магазины, рестораны, Ziedoņdārzs, торговые центры, рынок, учебные
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр.
Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаже расположены 11 квартир с полной отделкой. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью с техникой фирмы “BOSCH”. В квартирах установлена сантехника фирм “Idealstandart” и “Villeroy & Boch”. Отделка выполнена высококачественными материалами. Во всех квартирах паркет из натурального дуба.
Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения.
Установлены два современных скоростных лифта. Во дворе дома есть автостоянка.