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Ventspils loft (Ventspils iela 63c)

Рига, Латвия
от
€600,000
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9
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О комплексе

Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге? Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества проживания в отдельной квартире и комплекс гостиничных услуг. В апарт-отеле возможна аренда квартиры на длительный срок или съем жилья на месяц. Почему стоит арендовать квартиру в апарт-отеле «Ventspils Loft»? Квартиры такого плана, как правило, на 20 % дешевле, чем аналоги в многоквартирных домах. Это идеальный вариант квартиры для студентов – в непосредственной близости расположен Латвийский университет, Рижский университет имени Страдыня, Рижский технический университет и Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA". Рядом расположен аэропорт Рига, поэтому услугами апарт-отеля часто пользуются его сотрудники, пилоты и стюардессы компании AirBaltic. Комплекс расположен в непосредственной близости от ЖК «Panorama Plaza» и крупного торгового центра «Spicе» с ресторанами, спортклубами и супермаркетами. У апарт-отеля расположена собственная охраняемая стоянка для автомобилей с системой видеонаблюдения, также рядом находится остановка общественного транспорта. Не пропустите возможность снять квартиру в апарт-отеле Риги по приятной цене.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Рига, Латвия
от
€600,000
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