Недвижимость Zundas Dārzi

Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
PARK ALLEY
Место и среда
Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени.
Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам.
Дом
Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон.
Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки.
Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей.
86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки.
Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €.
Отделка помещений и дизайн
Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!