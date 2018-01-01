Ģertūdes 10/12

Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м.
Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
Бизнес-центр Brasla - это современный и просторный бизнес-центр в Риге, Пурвциемс, общей площадью ~28 000 м2. Различные офисные, производственные и складские помещения площадью от 17 м2 до 1000 м2. Мы настраиваем и ремонтируем помещения в соответствии с потребностями арендатора. Имеется грузовой лифт грузоподъемностью до 2 т, высоковольтный источник питания (3 фазы) и пандус для разгрузки тяжеловесных грузов. Удобный общественный транспорт и складская инфраструктура в окрестностях, имеется бесплатная парковка. По периметру здания ведется видеонаблюдение.
Мы знаем, что офисные помещения в Domina - это ценное преимущество для вашего бизнеса и ваших сотрудников. Вы по достоинству оцените широкий спектр возможностей и преимуществ, предоставляемых бизнес-центром Domina.
Доказано, что организационная культура оказывает влияние на эффективность бизнеса, особенно на рост выручки, продуктивность, креативность сотрудников и укрепление лояльности.
Офисное здание P83 представляет собой современный пятиэтажный офисный комплекс общей арендуемой площадью 4560 м2. На протяжении всего процесса проектирования и строительства объекта особое внимание уделялось качеству строительных работ и материалов при использовании современных строительных технологий, которые обеспечивают дополнительный комфорт и снижают эксплуатационные расходы.