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Ģertūdes 10/12

Рига, Латвия
от
€510
;
23
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О комплексе

Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м. Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Ģertūdes 10/12
Рига, Латвия
от
€510
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