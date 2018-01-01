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Ģertrūdes centrs

Рига, Латвия
от
€510
;
19
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О комплексе

Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий. Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас. Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами. Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт. Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу. Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес. Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов. Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений. Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Ģertrūdes centrs
Рига, Латвия
от
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