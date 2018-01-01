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Недвижимость River Breeze Residence

Рига, Латвия
от
€196,000
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27
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О комплексе

49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – что создает ощущение частного дома в самом центре Риги. Для удобства жильцов на подвальном этаже здания устроены частные кладовые, а также двухуровневая подземная стоянка, позволяющая сохранить окружающую среду свободной от автомобилей. Благодаря использованию самых современных, прогрессивных технологических материалов и строительных методов в облике здания чувствуются веяния современной архитектуры. Несомненную ценность этому проекту придает чудесный вид на живописный силуэт Старого города. Все квартиры предлагаются с завершенной отделкой, в которой использованы современные материалы из последних коллекций итальянских и немецких производителей. Благодаря высококачественным материалам в жилых помещениях создается приятная атмосфера; для поддержания микроклимата в каждой квартире будет устроена современная вентиляционная система и кондиционеры, которыми хозяин сможет управлять по своему усмотрению. Автор проекта, архитектор Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons) рассказывает: Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив в западном направлении и Кливерсалу – в южном. Интересный факт: для озеленения крыши использованы разнообразные растения, включая горную сосну, черную ольху, барбарис, черную бузину, березу, рябину, калину и др. Строительство здания планируется завершить к концу 2017 года.
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Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость River Breeze Residence
Рига, Латвия
от
€196,000
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Агентство: REALAT real estate
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет производить ремонт по своему усмотрению. Все три здания-довоенные каменные постройки, построено 20. в начале века. В рамках ремонта зданий были отремонтированы фасады, заменены окна, а также заменены кровля, водосточные желоба и водосточные трубы. Внутри зданий завершаются работы по строительству новых инженерных сетей (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), где сети отопления и водоснабжения в каждой квартире оборудуются индивидуальными счетчиками с дистанционным считыванием. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению лестниц, придавая им яркость и историческую ауру. В ближайшее время здания будут подключены к централизованному теплоснабжению за счет строительства новых тепловых узлов в каждом здании. При ремонте зданий акцент будет сделан на лестничных клетках, в которых мы хотим сохранить историческое настроение, восстановив поковки перил и ошкрафтованные ленты, сохранившиеся с момента подъема зданий, а также создадим теплую и уютную атмосферу с помощью светлых тонов. В зданиях уже установлены деревянные входные двери с классом огнестойкости EI30. Также будет восстановлена покраска стен и потолка. Также на лестничной клетке заменили входную дверь на утепленную металлическую дверь. Для обеспечения энергоэффективности в зданиях заменили окна на окна из ПВХ с высоким коэффициентом теплопередачи (U=1,1 Вт / м2К), а также сделали утепление чердаков, где в толщину 30 см встроена минеральная вата. На территории почти завершено благоустройство, где уже заложены новые брусчатка, построено ограждение территории, установлено игровое оборудование и проведены работы по частичному озеленению. Весной благоустройство территории будет дополнено скамейками, велостатами, мусорными баками и другими элементами благоустройства. Также продолжатся работы по озеленению дворов, где будут высажены различные саженцы..
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KERN RESIDENCES
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