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Недвижимость Dzirnavu iela 6

Рига, Латвия
от
€75,000
;
24
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О комплексе

Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года. Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги. Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов. Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток. В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4. В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса. В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2. В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем. Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин. Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2016
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Dzirnavu iela 6
Рига, Латвия
от
€75,000
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Сдача в: 2020
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Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
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