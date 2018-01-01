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Недвижимость TAL RESIDENCE

Рига, Латвия
от
€176,015
;
25
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О комплексе

В красивейшей части тихого центра Риги, в окружении жемчужин Югентстиля, занесенных в культурный фонд UNESCO, возводится здание TAL RESIDENCE – будущий памятник архитектуры XXI века. Исключительность месторасположения и архитектурных решений, подземный паркинг – это уникальные преимущества проекта. Современная архитектура здания с ее открытостью и прозрачностью позволяет жителям дома из панорамных окон и с просторных террас наслаждаться изумительными видами на исторические здания квартала. TAL RESIDENCE – дань уважения великому гению, шахматисту, рижанину - Михаилу Талю, традициям и истории города Риги. Авантюризм, бескомпромиссность в принятии решений, неиссякаемый оптимизм и энергия, которые сопровождали Михаила Таля на его жизненном пути, стали источником вдохновения для создателей TAL RESIDENCE и нашли отражение в архитектурных решениях.
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Год сдачи
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость TAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
€176,015
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