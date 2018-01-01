Недвижимость TAL RESIDENCE

В красивейшей части тихого центра Риги, в окружении жемчужин Югентстиля, занесенных в культурный фонд UNESCO, возводится здание TAL RESIDENCE – будущий памятник архитектуры XXI века. Исключительность месторасположения и архитектурных решений, подземный паркинг – это уникальные преимущества проекта.
Современная архитектура здания с ее открытостью и прозрачностью позволяет жителям дома из панорамных окон и с просторных террас наслаждаться изумительными видами на исторические здания квартала.
TAL RESIDENCE – дань уважения великому гению, шахматисту, рижанину - Михаилу Талю, традициям и истории города Риги.
Авантюризм, бескомпромиссность в принятии решений, неиссякаемый оптимизм и энергия, которые сопровождали Михаила Таля на его жизненном пути, стали источником вдохновения для создателей TAL RESIDENCE и нашли отражение в архитектурных решениях.
Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 555 Eur. Есть возможность приобрести квартиру также с полной отделкой. У всех квартир на юго-западной стороне есть террасы, позволяющие беспрепятственно наслаждаться удивительными видами, моря и соснового бора.
Новая автомобильная трасса Via Baltica, позволит жителям Республики быстро и комфортно добраться до Риги. По границе территории комплекса протекает река, впадающая в море. Уникальный природный ландшафт Республики имеет перепад в 9 метров, что создает удивительные видовые характеристики для всех домов. Помимо уникальности географического положения и неповторимости природных данных Республика Солнца оснащена всеми достижениями технического прогресса - подземная автостоянка, круглосуточная профессиональная охрана, системы противопожарной безопасности, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, чиповые карточки доступа для жильцов.
Здесь нет и намека на типовую застройку. Каждое здание, каждая квартира и комната неповторимы и индивидуальны. Фасады зданий выполнены из современного экологичного материала, напоминающего песчаный берег, вымытый морскими волнами и испещренный гнездами ласточек. Республика Солнца соединяет в себе красоту дикой природы и удобство прогресса цивилизации – архитектура создана архитектурным бюро „Sīlis, Zābers un Kļava”.
Днем на террасах квартир Республики Солнца можно загорать, вдыхая чистые ароматы соснового бора и свежего морского бриза, а вечером любоваться необыкновенными морскими закатами. У владельца одной из квартир здания Sun Marino появится эксклюзивная возможность наблюдать, как солнце садится в морскую гладь, из собственного бассейна. Для автомобилей жителей республики построена подземная автостоянка, чтобы ни что не разрушало гармонии окружающей среды.
Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса
24-часовая охрана и контроль доступа
Высокоскоростной оптический интернет
Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2.
Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности.
Отопление - новая, местная газовая котельная.
Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления.
Каждая квартира имеет установленную систему домофона.
Высокоскоростное подключение к интернету.
Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены.
Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены.
Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами.
Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру.
Парковка для велосипедов во дворе.
Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату.
Парковка на улице бесплатная.