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M4A (Mednieku iela 4A)

Рига, Латвия
от
€1,470
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21
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О комплексе

Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте; Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы; К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву; Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24); В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др. Техническая характеристика здания: Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки; Возможность расширения арендуемой площади; Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины; Два скоростных лифта; Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон; Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений; Кухонная зона и серверная на каждом этаже; Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии; Оптический Интернет TELIA; Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни; Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис; Охранная сигнализация на каждом этаже; Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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M4A (Mednieku iela 4A)
Рига, Латвия
от
€1,470
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Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за счет владельца здания. Офисы оборудованы мини-кухнями и собственными санитарными помещениями. MCITY BREEAM2022. В начале года офисное здание MCITY Gertrudes получило высокую международную оценку - сертификат BREEAM In-Use с отличным рейтингом (Very Good)! Сертификация BREEAM - это подтверждение арендаторам того, что выбранные офисные помещения соответствуют самым признанным в мире стандартам устойчивого развития и являются энергоэффективными. Это означает более низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление ресурсов, а главное, более благоприятная внутренняя рабочая среда для сотрудников. Это подтверждает цель нашей деятельности-обеспечить эффективную и комфортную среду для арендаторов и их сотрудников!
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Агентство: REALAT real estate
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
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