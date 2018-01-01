M4A (Mednieku iela 4A)

Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за счет владельца здания. Офисы оборудованы мини-кухнями и собственными санитарными помещениями.
MCITY BREEAM2022. В начале года офисное здание MCITY Gertrudes получило высокую международную оценку - сертификат BREEAM In-Use с отличным рейтингом (Very Good)! Сертификация BREEAM - это подтверждение арендаторам того, что выбранные офисные помещения соответствуют самым признанным в мире стандартам устойчивого развития и являются энергоэффективными. Это означает более низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление ресурсов, а главное, более благоприятная внутренняя рабочая среда для сотрудников. Это подтверждает цель нашей деятельности-обеспечить эффективную и комфортную среду для арендаторов и их сотрудников!
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9.
Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.