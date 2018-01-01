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Берзаунес 11a

Рига, Латвия
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О комплексе

В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель. На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы. Цена за 1м2. - 15Евро Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2008
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Берзаунес 11a
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В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса. Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это: *Модные технологии и коммуникации *Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения *Подземная автостоянка и стоянка на против здания *Система кондиционирования воздуха *Замечательная звукоизоляция *Просторный атриум со стеклянной крышей *Замечательный вид из окна *Нахождение в центре города *Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента *Свободный доступ на личном и общественном транспорте *Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием *Цена соответствующая качеству здания Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
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