Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест.
Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.
Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas.
- Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги.
- Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора.
- Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Охрана и видеонаблюдение.
- круглосуточный доступ в помещение.
- Подземная стоянка
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.