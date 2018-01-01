В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса.
Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это:
*Модные технологии и коммуникации
*Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
*Подземная автостоянка и стоянка на против здания
*Система кондиционирования воздуха
*Замечательная звукоизоляция
*Просторный атриум со стеклянной крышей
*Замечательный вид из окна
*Нахождение в центре города
*Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента
*Свободный доступ на личном и общественном транспорте
*Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием
*Цена соответствующая качеству здания
Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади.
Техническая информация:
6-этажное офисное здание
Первый этаж построен торговых площадей потребностями
В здании есть лифт
Каждый офис закрыт на кодовый замок
Кодовый замок на вход в офисное здание
Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация
Офисы доступны меблированные по необходимости
Доступны все необходимые мебель
Площадь помещений от 100m2
Отделка:
Офисы расположены в реновированном довоенном доме
В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт
Место нахождения:
Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью
Большой поток пешеходов
250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории
Цена:
Цена от 7 Евро/м2
Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год.
Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель.
На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы.
Цена за 1м2. - 15Евро
Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий.
Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию самых модных технологий.
Лифт в каждом корпусе(KONE); система холододоставки; вентиляция;
круглосуточная охрана, и сигнализация пожарной безопасности с выходом на пульт сторожа; система доступа. "Галерея Упиша" находится в деловом отделе города, в самом в центре Риги, между центральными магистралями города, недалеко от Центральной станции железной дороги, Островного моста, торговыми центрами Origo и Stockmann и радующими глаз культурно-историческими объектами. Пять минут прогулки и Вы уже - в Верманском в саду, в кинотеатре Coca Cola Plaza либо в Латвийской Национальной опере. Архитектура старой Риги, ее театры и музеи, рестораны и кафе не оставят равнодушным ни одного, особенно, если это в пяти минутах ходьбы от Вашей работы.