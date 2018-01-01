Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания находится кафе, а также рядом со зданием находятся всевозможные магазины, кафе и рестораны. На данный в момент в этом здании доступна площадь на в 100-1000 м2.на 3 этаже.
Цена:
8 Евро/м2. + PVN
2 Евро/м2. Общее ведение хозяйства - Дополнительно к арендной плате и плате за общее ведения хозяйства здания арендатор покрывает платежи за коммунальные услуги.
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест.
Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.