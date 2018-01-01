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Бюро Астрас

Рига, Латвия
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О комплексе

Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания находится кафе, а также рядом со зданием находятся всевозможные магазины, кафе и рестораны. На данный в момент в этом здании доступна площадь на в 100-1000 м2.на 3 этаже. Цена: 8 Евро/м2. + PVN 2 Евро/м2. Общее ведение хозяйства - Дополнительно к арендной плате и плате за общее ведения хозяйства здания арендатор покрывает платежи за коммунальные услуги.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2006
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Бюро Астрас
Рига, Латвия
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