Barons Kvartāls

Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность.
Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия!
Цена:
от 9 Евро – 14 Евро за один м2.
+ 2 Евро за общее ведение хозяйства
+ коммунальные платежи.
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному времени суток.
Для того, чтобы арендаторы могли эффективно выполнять работу, создана современная, эргономичная среда-в соответствии с современными требованиями.Moderna.
Здание находится в выгодном положении-в центре Риги, во внутреннем дворе есть частная парковка.
Ferrum Centre расположен в Пурвциемсе, самом оживленном районе застройки недвижимостью. Район, в котором расположен бизнес-центр, в первую очередь сформирован как бизнес, деловые учреждения и жилой район.
Торговые площади на 1–м этаже бизнес-центра 2. и 3. этаж - в основном предназначены для офисов и небольших складских помещений.
Помещения в секторе Е в настоящее время свободны. На 1-м и 2-м этажах (на каждом этаже общая площадь 420м2). Можно разделить пространство на более мелкие участки. 1. Жилая площадь, подходящая для торговли с возможностью дополнительной аренды части территории, второй этаж может образовывать один или несколько небольших офисов.
На стадии проектирования находится проект оформления новых застекленных шкафов и окон как со стороны железнодорожной улицы, так и со стороны внутреннего двора