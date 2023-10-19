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Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Многоквартирный жилой дом BIWI MEDIUM
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€17,700
Сдача в: 2023
Застройщик: Vithaus
Капсулы BIWI MEDIUM - это современный гостиничный формат. Одна капсула представляет собой отдельную жилую коробку, способную обеспечить комфортный отдых или рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬЯ: 9,20 м2 ПОЛЕЗНАЯ ОБЛАСТЬ: 7,10 м2 РАЗМЕРЫ (HxWxL): 2,3 × 2,9 × 4 m ВЕС МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: до 3000 кг Как использовать BIWI: 1. Во время различных спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок. 2. Международный аэропорт: Поскольку между рейсами часто возникают большие разрывы, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые временно задерживаются в аэропорту, альтернативная служба отдыха может быть предложена для комфортного ожидания своих рейсов. 3. Организация мини-отелей рядом со всеми достопримечательностями штата. 4. На берегу моря: Рядом с основными городскими пляжами, для временного отдыха туристов и отдыхающих на берегу моря, для переодевания, сна, посещения туалета, принятия душа, еды, расслабляющая или комфортная работа в дневное время. 5. Дополнительный сектор для индустрии гостеприимства: установите BIWI на крышах небоскребов, для любителей красивых восходов и закатов. 6. Активный отдых - создание специализированных мест для отдыха с мини-корпус BIWI: a. Организация специализированных мест для отдыха с мини-домами BIWI. b. Национальные парки со своей экосистемой могут использовать автономный дом BIWI. c. Временное размещение для туристов, которые предпочитают пешеходные тропы в дикой природе. d. Временное размещение для спортсменов по беговым велосипедам. e. В портовых городах в местах, где припаркованы яхты. f. Для временного размещения пилотов небольших самолетов на территории частных мини-аэропортов. g. Конные клубы. h. Дом отдыха для рыбаков. i. Дом отдыха охотника. 7. Внутренний туризм: BIWI идеально подходит для комфортного внутреннего туризма коренных жителей страны. Дома BIWI можно разместить где угодно, например, рядом с существующими отелями, на территории специализированных центров отдыха, оздоровительных курортов и других туристических мест. 8. Разместите BIWI по всему миру как глобальную туристическую компанию для поддержки мирового туризма, заполнив все основные туристические направления капсулами BIWI. Все BIWI подключены к международной системе бронирования Booking.com и другим аналогичным платформам. 9. BIWI поможет решить жилищную проблему: a. В странах с чрезвычайными ситуациями, как временное жилье для жертв. b. В странах третьего мира крайне нуждается в жилье. c. В качестве резерва для любых чрезвычайных ситуаций. Оборудование BIWI: Входная дверь с стеклопакетами, алюминиевый профиль. Витраж в спальной зоне. Окно с поворотной петлей в ванной комнате, алюминиевый профиль. 2 кровати. Гардероб для одежды и обуви с зеркалом. Дверь в ванную комнату раздвижная, алюминиевая рама, закаленное стекло. Установка, встроенная в стену с подвесным туалетом. Душ с внутренним сливом. Электрический котел, накопительный, на 50 л. Принудительная вентиляция в ванной комнате. Система вентиляции воздуха является рекуператором. Подогрев пола. Светодиодное освещение по контуру помещения: комната и ванная комната. Детектор дыма. Интернет Wi-Fi. Опции, включенные в «BIWI SMART»: Входной замок с QR-кодом для удаленной оплаты. Кондиционер. Электрическое тонирование входной двери. Нагревание витража. Кварцевая дезинфекция помещения. Интеллектуальная система управления BIWI: Контроль арендной платы; Контроль жителей; Автоматическое бронирование; Удобные формы оплаты; BIWI уборка после использования; другие варианты. Архитектура высокоуровневого встроенного программного обеспечения (программного обеспечения) BIWI SMART предоставляет следующие функции: Создание и редактирование областей размещения капсул. Создание и редактирование отдельных настроек для каждой капсулы. Регистрация пользователей в системе по номеру телефона. Прием платежей через платежные системы Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Пользовательский счет с информацией о текущем резервировании и возможности его продления. Уведомление пользователей SMS о приближающемся конце бронирования. Отправка отзывов об услуге. Мониторинг заказов и отказов в режиме реального времени при работе всех капсульных подсистем. Автоматический сбор и выгрузка статистики поведения пользователей на сайте и внутри капсулы. Настройка параметров системы панели управления капсулы через интерфейс WEB. Удаленное обновление прошивки капсулы. Контроль внутренних элементов капсулы: Wi-Fi роутер; Освещение; С носками; Вентиляция; Тонированное дверное стекло; С электрическим замком; Аварийная система звуковой и световой сигнализации, рекламные мониторы (опционально).
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€24,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Vithaus
BIWI BIG - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬЯ: 13,80 м2 ПОЛЕЗНАЯ ОБЛАСТЬ: 10,90 м2 РАЗМЕРЫ ( HxWxL ): 2,3 × 2,9 × 6 m ВЕС МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: до 4000 кг Как использовать BIWI: 1. Во время различных спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок. 2. Международный аэропорт: Поскольку между рейсами часто возникают большие разрывы, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые временно задерживаются в аэропорту, альтернативная служба отдыха может быть предложена для комфортного ожидания своих рейсов. 3. Организация мини-отелей рядом со всеми достопримечательностями штата. 4. На берегу моря: Рядом с основными городскими пляжами, для временного отдыха туристов и отдыхающих на берегу моря, для переодевания, сна, посещения туалета, принятия душа, еды, расслабляющая или комфортная работа в дневное время. 5. Дополнительный сектор для индустрии гостеприимства: установите BIWI на крышах небоскребов, для любителей красивых восходов и закатов. 6. Активный отдых – создание специализированных мест для отдыха с мини-корпусным домом BIWI: a. Расположение специализированных мест для отдыха с мини-домами BIWI. b. Национальные парки со своей экосистемой могут использовать автономный дом BIWI. c. Временное размещение для туристов, которые предпочитают пешеходные тропы в дикой природе. d. Временное размещение для спортсменов, занимающихся велоспортом в стране - / li e. В портовых городах в местах, где припаркованы яхты. f. Для временного размещения пилотов небольших самолетов на территории частных мини-аэропортов. g. Конные клубы. h. Дом отдыха для рыбаков. i. Дом отдыха охотника. 7. Внутренний туризм: BIWI идеально подходит для комфортного внутреннего туризма коренных жителей страны. Дома BIWI можно разместить где угодно, например, рядом с существующими отелями, на территории специализированных центров отдыха, оздоровительных курортов и других туристических мест. 8. Разместите BIWI по всему миру как глобальную туристическую компанию для поддержки мирового туризма, заполнив все основные туристические направления капсулами BIWI. Все BIWI подключены к международной системе бронирования Booking.com и другим аналогичным платформам. 9. BIWI поможет решить жилищную проблему: a. В странах с чрезвычайными ситуациями, как временное жилье для жертв. b. В странах третьего мира крайне нуждается в жилье. c. В качестве резерва для любых чрезвычайных ситуаций. Оборудование BIWI: Входная дверь с двойным остеклением TAG1>, алюминиевый профиль. Витраж в спальной зоне. Окно поворотное - с шарнирным соединением в ванной комнате, алюминиевый профиль. 2 кровати. Гардероб для одежды и обуви с зеркалом. Дверь в ванную комнату раздвижная, алюминиевая рама, закаленное стекло. Установка, встроенная в стену с подвесным туалетом. Душ с внутренним сливом. Электрический котел, накопительный, на 50 л. Принудительная вентиляция в ванной комнате. Система вентиляции воздуха является рекуператором. Подогрев пола. Светодиодное освещение по контуру помещения: комната и ванная комната. Детектор дыма. Интернет Wi - Fi. Опции, включенные в «BIWI SMART»: Входной замок с QR-кодом для удаленной оплаты. Кондиционер. Электрическое тонирование входной двери. Нагревание витража. Кварцевая дезинфекция помещения. Интеллектуальная система управления BIWI: Контроль арендной платы; Контроль жителей; Автоматическое бронирование; Удобные формы оплаты; BIWI уборка после использования; другие варианты. Архитектура встроенного программного обеспечения высокого уровня - ( ) BIWI SMART предоставляет следующие функции: Создание и редактирование областей размещения капсул. Создание и редактирование отдельных настроек для каждой капсулы. Регистрация пользователей в системе по номеру телефона. Прием платежей через платежные системы Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Пользовательский счет с информацией о текущем резервировании и возможности его продления. Уведомление пользователей SMS о приближающемся конце бронирования. Отправка отзывов об услуге. Реальный - мониторинг времени резервирования и сбоев в работе всех капсульных подсистем. Автоматический сбор и выгрузка статистики поведения пользователей на сайте и внутри капсулы. Настройка параметров системы панели управления капсулы через интерфейс WEB. Удаленное обновление прошивки капсулы. Контроль внутренних элементов капсулы: Wi - Fi роутер; Освещение; С носками; Вентиляция; Тонированное дверное стекло; С электрическим замком; Аварийная система звуковой и световой сигнализации, рекламные мониторы ( дополнительно ).
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€14,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Vithaus
BIWI MINI - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. В оборудованной технологической капсуле BIWI MINI установлены две кровати, ванная комната с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬЯ: 6,90 м2 ПОЛЕЗНАЯ ОБЛАСТЬ: 5,20 м2 РАЗМЕРЫ (HxWxL): 2,3 × 2,9 × 3 m ВЕС МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: до 2500 кг Как использовать BIWI: 1. Во время различных спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок. 2. Международный аэропорт: Поскольку между рейсами часто возникают большие разрывы, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые временно задерживаются в аэропорту, альтернативная служба отдыха может быть предложена для комфортного ожидания своих рейсов. 3. Организация мини-отелей рядом со всеми достопримечательностями штата. 4. На берегу моря: Рядом с основными городскими пляжами, для временного отдыха туристов и отдыхающих на берегу моря, для переодевания, сна, посещения туалета, принятия душа, еды, расслабляющая или комфортная работа в дневное время. 5. Дополнительный сектор для индустрии гостеприимства: установите BIWI на крышах небоскребов, для любителей красивых восходов и закатов. 6. Активный отдых - создание специализированных мест для отдыха с мини-корпус BIWI: a. Организация специализированных мест для отдыха с мини-домами BIWI. b. Национальные парки со своей экосистемой могут использовать автономный дом BIWI. c. Временное размещение для туристов, которые предпочитают пешеходные тропы в дикой природе. d. Временное размещение для спортсменов по беговым велосипедам. e. В портовых городах в местах, где припаркованы яхты. f. Для временного размещения пилотов небольших самолетов на территории частных мини-аэропортов. g. Конные клубы. h. Дом отдыха для рыбаков. i. Дом отдыха охотника. 7. Внутренний туризм: BIWI идеально подходит для комфортного внутреннего туризма коренных жителей страны. Дома BIWI можно разместить где угодно, например, рядом с существующими отелями, на территории специализированных центров отдыха, оздоровительных курортов и других туристических мест. 8. Разместите BIWI по всему миру как глобальную туристическую компанию для поддержки мирового туризма, заполнив все основные туристические направления капсулами BIWI. Все BIWI подключены к международной системе бронирования Booking.com и другим аналогичным платформам. 9. BIWI поможет решить жилищную проблему: a. В странах с чрезвычайными ситуациями, как временное жилье для жертв. b. В странах третьего мира крайне нуждается в жилье. c. В качестве резерва для любых чрезвычайных ситуаций. Оборудование BIWI: Входная дверь с стеклопакетами, алюминиевый профиль. Витраж в спальной зоне. Окно с поворотной петлей в ванной комнате, алюминиевый профиль. 2 кровати. Гардероб для одежды и обуви с зеркалом. Дверь в ванную комнату раздвижная, алюминиевая рама, закаленное стекло. Установка, встроенная в стену с подвесным туалетом. Душ с внутренним сливом. Электрический котел, накопительный, на 50 л. Принудительная вентиляция в ванной комнате. Система вентиляции воздуха является рекуператором. Подогрев пола. Светодиодное освещение по контуру помещения: комната и ванная комната. Детектор дыма. Интернет Wi-Fi. Опции, включенные в «BIWI SMART»: Входной замок с QR-кодом для удаленной оплаты. Кондиционер. Электрическое тонирование входной двери. Нагревание витража. Кварцевая дезинфекция помещения. Интеллектуальная система управления BIWI: Контроль арендной платы; Контроль жителей; Автоматическое бронирование; Удобные формы оплаты; BIWI уборка после использования; другие варианты. Архитектура высокоуровневого встроенного программного обеспечения (программного обеспечения) BIWI SMART предоставляет следующие функции: Создание и редактирование областей размещения капсул. Создание и редактирование отдельных настроек для каждой капсулы. Регистрация пользователей в системе по номеру телефона. Прием платежей через платежные системы Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Пользовательский счет с информацией о текущем резервировании и возможности его продления. SMS-уведомление пользователей о приближающемся конце бронирования. Отправка отзывов об услуге. Мониторинг заказов и отказов в режиме реального времени при работе всех капсульных подсистем. Автоматический сбор и выгрузка статистики поведения пользователей на сайте и внутри капсулы. Настройка параметров системы панели управления капсулы через веб-интерфейс. Удаленное обновление прошивки капсулы. Контроль внутренних элементов капсулы: Wi-Fi роутер; Освещение; С носками; Вентиляция; Тонированное дверное стекло; С электрическим замком; Аварийная система звуковой и световой сигнализации, рекламные мониторы (опционально).
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Латвии

Какие требуются документы для приобретения нового жилья в Латвии?

Иностранным гражданам для покупки квартиры в новостройке необходим паспорт, а также специальное разрешение на приобретение территории вокруг дома. Второй документ выдается в течение 20 дней. Потребуется также открыть счет в одном из местных банков, с которого будут переведены деньги продавцу после заключения сделки.

Какие нужно учесть ограничения иностранным лицам при покупке недвижимости от застройщика в Латвии?

Иностранцы могут приобретать новые квартиры и дома любого метража. Ограничения касаются только некоторых территорий. Например, иностранным лицам не допускается покупать квартиры в новостройках в Латвии на землях, расположенных возле государственных границ и публичных водоемов.

Какие города в Латвии самые популярные у покупателей нового жилья?

Иностранцы, переезжающие в страну по работе и учебе, больше приобретают столичную недвижимость в Риге. Инвесторы, стремящиеся купить курортное жилье для летнего отдыха, делают выбор в пользу Юрмалы и Вентспилса. Большим спросом также пользуются новые жилые комплексы в Латвии в Лиепае и Елгаве.
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