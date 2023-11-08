Часто задаваемые вопросы по новостройкам Казахстана
Какие документы нужно иметь иностранцам для приобретения жилья в новостройке в Казахстане?
Покупка новой недвижимости доступна иностранным лицам, у которых есть загранпаспорт и ВНЖ. К этим документам нужно приложить согласие супруга/супруги на приобретение жилья. Если покупатель не состоит в браке, необходимо предоставить соответствующую справку.
Есть ли ограничения для иностранцев, приобретающих квартиры в новостройке в Казахстане?
Ограничения отсутствуют. Иностранные граждане вправе приобретать недвижимость от застройщика в Казахстане любого метража. Купленный объект можно использовать для личного проживания или сдавать в аренду.
Какие города пользуются наибольшим спросом у покупателей новостроек в Казахстане?
Лидеры по продажам нового жилья - Алматы и Астана. Эта два крупных мегаполиса страны, где стремятся приобрести квартиры местные жители и иностранцы. Высокий спрос на новостройки также есть в Шымкенте и Актау.
Сколько в среднем просят за квадрат нового жилья в Казахстане?
В Алматы кв. метр оценивается в 2000-3000 евро, в Астане и Шымкенте - в 1500-2000 евро. В других городах стоимость квадрата варьируется от 700 до 1500 евро.