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Продажа новостроек в Казахстане

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Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Альмерек, Казахстан
от
€18,244
Застройщик: Там Курылыс
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; Перспективы развития города в северном направлении; Развитая инфраструктура городка.
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Альмерек, Казахстан
от
€53,591
Застройщик: Там Курылыс
Описание: «СТИЛЬ» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Дома по этому проекту теплые и сейсмостойкие. Приобретая такой дом, Вы также становитесь собственником участка. Плоская крыша — это удобно! Шезлонг с зонтом, столик для закусок, ноутбук с хорошим фильмом и… крыша становится не только любимым местом в доме, но и предметом зависти всех соседей! Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 100/126 кв.м.
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Альмерек, Казахстан
от
€27,366
Сдача в: 2023
Застройщик: Там Курылыс
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; Перспективы развития города в северном направлении; Развитая инфраструктура городка. Описание: Дом 3-этажный, 2-х подъездный, на 24 квартиры, в подъезде 12 квартир. Отделка чистовая.  Площадь квартир от 38,4 -50,7 кв.м., 1-2 комнатные квартиры Стройматериал — газобетонный блок.
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Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Альмерек, Казахстан
от
€68,415
Застройщик: Там Курылыс
«Престиж» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Технология строительства пеноблочных коттеджей пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, где блоки из него называют “биоблоками”, поскольку в качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. Пенобетонные блоки (пеноблоки) — это легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек.   Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 199 кв.м.
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Альмерек, Казахстан
от
€52,451
Застройщик: Там Курылыс
Современный двухуровневый коттедж, с различными классическими планировками, общей площадью 86 кв.м. 1-ый этаж: прихожая, санузел, кухня и гостиная. 2-ой этаж: 3 спальни и санузел. Дом теплый и сейсмостойкий. Приобретая такой коттедж, Вы становитесь еще и владельцем земельного участка. Хит продаж с 2011 г. по настоящее время! Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 86 кв.м.

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Казахстана

Какие документы нужно иметь иностранцам для приобретения жилья в новостройке в Казахстане?

Покупка новой недвижимости доступна иностранным лицам, у которых есть загранпаспорт и ВНЖ. К этим документам нужно приложить согласие супруга/супруги на приобретение жилья. Если покупатель не состоит в браке, необходимо предоставить соответствующую справку.

Есть ли ограничения для иностранцев, приобретающих квартиры в новостройке в Казахстане?

Ограничения отсутствуют. Иностранные граждане вправе приобретать недвижимость от застройщика в Казахстане любого метража. Купленный объект можно использовать для личного проживания или сдавать в аренду.

Какие города пользуются наибольшим спросом у покупателей новостроек в Казахстане?

Лидеры по продажам нового жилья - Алматы и Астана. Эта два крупных мегаполиса страны, где стремятся приобрести квартиры местные жители и иностранцы. Высокий спрос на новостройки также есть в Шымкенте и Актау.

Сколько в среднем просят за квадрат нового жилья в Казахстане?

В Алматы кв. метр оценивается в 2000-3000 евро, в Астане и Шымкенте - в 1500-2000 евро. В других городах стоимость квадрата варьируется от 700 до 1500 евро.
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