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Квартиры в новостройках в Ubud

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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€393,072
Агентство: TRANIO
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона. Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление: 12% 1-спальный апартамент 11% 2-спальный апартамент 10% 3-спальный апартамент. Расположение и объекты поблизости Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм. Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€197,467
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€181,822
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
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