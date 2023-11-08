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Продажа новостроек в Ubud

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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€197,467
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€182,401
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
Вилла "Рark Family"
Вилла "Рark Family"
Ubud, Индонезия
от
€142,180
Площадь 75–101 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!! "Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова — Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей. "Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара закрытой охраняемой территории 8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии, робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед) Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог, коворкинг Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол. Рark Family : 1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части с байками, здесь нет собак или посторонних людей. 2. Качество: У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы. 3.Мультикультурность Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках. 4. Природа на максимум Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса. Почему инвесторы выбирают Рark Family ? 1. Пассивный доход на полном автопилоте! Управляющая компания берет на себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду. 2. Удобная и быстрая система расчетов! Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца. 3. Не нужно заниматься налогами! Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет. 4. Высокая ликвидность Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития. Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%. 5. Быстрая окупаемость Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$. Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать! Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€393,072
Агентство: TRANIO
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона. Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление: 12% 1-спальный апартамент 11% 2-спальный апартамент 10% 3-спальный апартамент. Расположение и объекты поблизости Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм. Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€84,185
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
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