Ubud, Индонезия

от €142,180

75–101 м² 3

Сдача в: 2024

Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!! "Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова — Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей. "Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара закрытой охраняемой территории 8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии, робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед) Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог, коворкинг Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол. Рark Family : 1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части с байками, здесь нет собак или посторонних людей. 2. Качество: У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы. 3.Мультикультурность Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках. 4. Природа на максимум Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса. Почему инвесторы выбирают Рark Family ? 1. Пассивный доход на полном автопилоте! Управляющая компания берет на себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду. 2. Удобная и быстрая система расчетов! Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца. 3. Не нужно заниматься налогами! Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет. 4. Высокая ликвидность Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития. Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%. 5. Быстрая окупаемость Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$. Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать! Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!