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Продажа новых домов в South Sumatra, Индонезия

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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
254 м²
€1,045,621
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
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60 м² 1 ванная
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57 м² 1 ванная
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