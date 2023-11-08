Padangsambian, Индонезия

от €84,185

Сдача в: 2024

Застройщик: ERA INVEST GROUP

Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. Это одно из лучших предложений на новую виллу на острове. Вилла 80 м2 с двумя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, собственным бассейном, который занимает центральное место на вилле. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Наша компания готова взять вашу виллу в управление. Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.