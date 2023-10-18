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Закрытый комплекс LYVIN BINGIN HOTEL из современных апартаментов в тиковом лесу в районе Бингин.
Красивые и современные квартиры с одной и двумя спальнями, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью.
На закрытой территории расположен отель на 50 номеров, ресторан, СПА, фитнес, бассейн на крыше отеля и зеленая парковая зона.
Преимущества комплекса:
- В пешей доступности 2 пляжа: Bingin Beach и Drealand Beach.
- До ресторанов высокого уровня 10-15 минут ходьбы.
- В 10 минутах ходьбы гольф поля, теннисные корты и более сотни гектар ухоженной территории для бега и прогулок.
- Отсутствие трафика и пробок.
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